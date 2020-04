Premiér proti Múdrosráčom

Pred pár dňami nazval slovutný pán premiér všetkých svojich kritikov múdrosráčmi. Je vhodné, aby mal čelný predstaviteľ jednej z krajín Európskej únie slovník za ktorý by sa hanbil aj okresný tajomník v Ujgursku?

Búrlivák Igor, verný svojej povesti všetko búrať, opäť dokázal, že nie je schopný znášať kritiku a to dokonca ani tú konštruktívnu. Je to bohužiaľ ďalšia z jeho zlých vlastností, ktorá mu neustále odkrajuje z počtu jeho prívržencov. Možno je aj jemu jasné, že jeho čas je presne vymeraný a preto bodá ako škorpión, bez ohľadu na to, či pritom stratí to najcennejšie.

Sedem otázok, hoci ich je len šesť (veď aj VOSR bola v októbri) a na záver frajer týchto dní.

Viac vo videoblogu:

video //www.youtube.com/embed/kbcxUPnK80M