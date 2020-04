Má nás na háku?

Mnohí sa pýtajú, že kedy premiér odpovie občanom svoje krajiny. Zatiaľ to vyzerá, ako by ho otázky iných nezaujímali a on si ide svoju mantru dookola.

Napriek jeho nesporne skvelej predvolebnej kampani, ktorá ho vytiahla od hranice zvolenia až po presvedčivé víťazstvo vo voľbách sa on sám z vlastného politického marketingu nepoučil. Možno aj preto, že sa ľahšie búra (nadáva) ako buduje (chváli).

Premiér robí jednu osobnú chybu za druhou a zostáva ako sám vojak v poli, ktorý si sám strieľa do nohy. Ak sa rýchlo nespamätá ostane mu už len jediná možnosť na „posledný výstrel“.

Sledujte môj videoblog a dozviete sa viac:

video //www.youtube.com/embed/j2EN3i91Ly0