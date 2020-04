Otázky 2, alebo zdravý rozum v karanténe

Vždy ak s niečím nesúhlasíme, mali by sme pátrať po príčine toho problému, mali by sme ísť na koreň veci. Preto tvrdím, že „fenomén Igor“ je nechceným dieťaťom SMERu.

A zároveň paradoxne v tomto prípade vyjadrujem súhlas s Matovičovým okrídleným „LEBO FICO“.

Prečo?

No preto!

Ak by bol SMER slušná strana so slušnými politikmi, ktorí by pracovali v prospech občanov, Igor by stratil jedinú agendu. Alebo by vôbec nevznikol. Čiže ak budeme z niečoho viniť Igora, tak sa zamyslime, kto ho splodil..... politicky

Aké boli otázky a ešte aj niečo viac sa dozviete z videoblogu:

video //www.youtube.com/embed/a-KKPjfkj9E